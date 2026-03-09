توقف صادرات النفط من كركوك إلى جيهان التركي

وذكرت الوكالة أن "إمدادات النفط من العراقية إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم 9 اذار"، نقلا عن مصدر في قطاع الشحن.وكانت الوكالة قد أفادت في 4 اذار بأن الإمدادات عبر هذا الخط استؤنفت بعد توقف دام يوما واحدا.يأتي هذا التطور في ظل توتر إقليمي واسع، حيث بدأت وإسرائيل في 28 شباط بشن ضربات على أهداف في ، بما فيها العاصمة .كما تشن إيران ضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وأدى التصعيد إلى انخفاض حاد في حركة الملاحة عبر ، الذي يمر عبره 20% من النفط عالميا.