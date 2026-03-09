توقف صادرات النفط من كركوك إلى جيهان التركي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
اوگف داگلك
من
03:20 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الشرع يعلن دعمه للعراق ولبنان: تصعيد المنطقة تهديد وجودي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558355-639086695167539309.jpeg
توقف صادرات النفط من كركوك إلى جيهان التركي
اقتصاد
2026-03-09 | 12:10
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
452 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدر مطلع بأن ضخ النفط من
العراق
إلى
تركيا
عبر خط أنابيب
كركوك
- جيهان قد توقف مجددا.
وذكرت الوكالة أن "إمدادات النفط من
كركوك
العراقية إلى ميناء جيهان التركي توقفت اليوم 9 اذار"، نقلا عن مصدر في قطاع الشحن.
وكانت الوكالة قد أفادت في 4 اذار بأن الإمدادات عبر هذا الخط استؤنفت بعد توقف دام يوما واحدا.
يأتي هذا التطور في ظل توتر إقليمي واسع، حيث بدأت
الولايات المتحدة
وإسرائيل في 28 شباط بشن ضربات على أهداف في
إيران
، بما فيها العاصمة
طهران
.
كما تشن إيران ضربات انتقامية على أهداف إسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وأدى التصعيد إلى انخفاض حاد في حركة الملاحة عبر
مضيق هرمز
، الذي يمر عبره 20% من النفط عالميا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النفط: إيرادات صادرات كانون الأول الماضي تجاوزت 6 مليارات دولار - عاجل
07:53 | 2026-01-25
أسعار النفط ترتفع بنسبة "ضئيلة" رغم إيقاف صادرات فنزويلا
01:34 | 2026-01-05
توقف انتاج الرميلة وكردستان من النفط يكلف العراق 128 مليون دولار يومياً
10:42 | 2026-03-03
متوسط إجمالي صادرات العراق النفطي منذ بداية كانون الثاني
07:06 | 2026-01-17
جيهان
كركوك
الولايات المتحدة
السومرية نيوز
سومرية نيوز
مضيق هرمز
السومرية
إسرائيل
العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
طبيعة تفجير الكرادة
أمن
39.59%
09:09 | 2026-03-08
طبيعة تفجير الكرادة
09:09 | 2026-03-08
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
محليات
23.7%
05:33 | 2026-03-09
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
05:33 | 2026-03-09
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
أمن
18.85%
10:38 | 2026-03-08
تفاصيل جديدة حول تفجير الكرادة
10:38 | 2026-03-08
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
محليات
17.86%
13:06 | 2026-03-09
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
13:06 | 2026-03-09
المزيد
أحدث الحلقات
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٩ آذار٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 09-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
سوشيل رمضان
تطورات خلاف ياسمين عبدالعزيز ومي عمر - سوشيل رمضان2026 - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
حديث رمضان
الجمود الفكري - حديث رمضان - حلقة ٢٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-09
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
تغطية خاصّة
اليوم التاسع.. نار تتوسع وحدود تترنح - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
العراق يرفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة
10:27 | 2026-03-09
الدولار يعاود الارتفاع بعد انخفاض طفيف
09:44 | 2026-03-09
قفزة النفط بسبب حرب إيران تربك الأسواق العالمية وتهز العملات المشفرة
09:42 | 2026-03-09
الذهب يتراجع.. المثقال يفقد 14 ألفاً من قيمته في الأسواق المحلية
06:45 | 2026-03-09
تصريح "مشكوك فيه".. ما حقيقة عدم دخول ناقلة او سفينة لموانئ العراق منذ اغلاق مضيق هرمز؟
05:12 | 2026-03-09
استقرار أسعار الصرف في بورصات بغداد عند الـ 155 ألفاً
05:06 | 2026-03-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.