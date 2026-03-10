الذهب يواصل الارتفاع في العراق.. إليكم الاسعار

نيوز- اقتصادي

تشهد اسعار الذهب في الاسواق المحلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في الاسعار.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 1.130 مليون دينار و1.140 مليون دينار.

فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 1.100 مليون دينار و1.110 مليون دينار.