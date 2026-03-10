تراجع طفيف باسعار الدولار في العراق



انخفضت أسعار صرف الدولار الأميركي، امام الدينار العراقي، اليوم الثلاثاء، في أسواق العاصمة وأربيل مع إغلاق التداول.



:

سعر البيع: 154500 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 153500 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 153650 ديناراً لكل 100 دولار

