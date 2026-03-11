اسعار النفط تتراجع اكثر بفعل مقترح لسحب 182 مليون برميل من المخزون النفطي العالمي

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ليلة رمضانية
من
05:40 AM
الى
06:40 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الحرس الثوري يعلن إطلاق "الموجة 37": تستمر 3 ساعات
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-558488-639088057301208887.jpg
اسعار النفط تتراجع اكثر بفعل مقترح لسحب 182 مليون برميل من المخزون النفطي العالمي
اقتصاد
2026-03-11 | 02:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
434 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بفعل تأثر معنويات المستثمرين سلبا بتقارير عن اقتراح وكالة
الطاقة الدولية
سحب أكبر كمية من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية في تاريخها، بسبب احتمال حدوث اضطرابات في الإمدادات نتيجة للصراع الأمريكي الإسرائيلي مع
إيران
.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
88 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 86.92 دولار للبرميل وهبط أيضا سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.1 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من 11 بالمئة أمس الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ 2022، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
إنهاء الحرب قريبا. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2022.
وذكرت
صحيفة وول ستريت جورنال
، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن السحب من المخزون النفطي الذي اقترحته وكالة
الطاقة الدولية
سيتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق على دفعتين عام 2022 عندما شنت
روسيا
غزوها الشامل لأوكرانيا.
وأشار محللو جولدمان ساكس في مذكرة إلى أن طرح مخزون بهذا الحجم سيعوض 12 يوما من انقطاع صادرات
الخليج
المقدرة بنحو 15.4 مليون برميل يوميا.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
النفط تنهي جدل "أزمة البنزين": إنتاجنا 30 مليون لتر يومياً والمخزون يتجاوز الـ130 مليوناً
09:22 | 2026-02-08
عالميا.. انخفاض أسعار النفط إثر ارتفاع المخزونات الأمريكية
02:16 | 2026-01-21
ترامب يعلن: أخذنا 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي
17:55 | 2026-02-19
ترامب يعلن "استعادة" النفط الفنزويلي: شحنات بقيمة 4 مليارات وتكرير 50 مليون برميل!
16:47 | 2026-01-09
اسعار النفط
خام برنت
العقود الآجلة لخام برنت
صحيفة وول ستريت جورنال
الطاقة الدولية
السومرية نيوز
دونالد ترامب
ستريت جورنال
وكالة الطاقة
سومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
محليات
29.36%
13:06 | 2026-03-09
مكتب السيد السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة
13:06 | 2026-03-09
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
محليات
26.69%
01:52 | 2026-03-10
استعدوا لموجة الامطار التي تبدأ من الغد
01:52 | 2026-03-10
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
محليات
25.04%
05:33 | 2026-03-09
تعطيل الدوام في عموم العراق الإثنين المقبل
05:33 | 2026-03-09
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
محليات
18.91%
12:51 | 2026-03-10
ايرادات وجباية ومنظومة صد مسيرات.. القرارات الكاملة لمجلس الوزراء اليوم
12:51 | 2026-03-10
المزيد
أحدث الحلقات
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
الأكثر مشاهدة
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
تغطية خاصّة
الحـ رب الأمريكية الإيرانية .. هل اقتربت النهاية؟ - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 10-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
سوشيل رمضان
فلر وبوتكس بيد طبيبة وهمية في ديالى - سوشيل رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
حديث رمضان
الاستشهاد - حديث رمضان - حلقة ٢١ | رمضان 2026
11:00 | 2026-03-10
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
ليلة رمضانية
الفنان كرار صلاح - ليلة رمضانية - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
تاخذ لو تنطي؟
جولة في حي الاعلام - تاخذ لو تنطي - الحلقة ١٤ | رمضان 2026
13:00 | 2026-03-07
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
من الأخير في رمضان
العراق يلمّ أطراف ثوبه هرباً من نار الحـ رب - من الأخير في رمضان - حلقة ١٣ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-05
اخترنا لك
بعد القفزة الأخيرة.. انخفاض جديد لأسعار الدولار في الأسواق العراقية اليوم
03:44 | 2026-03-11
تراجع طفيف باسعار الدولار في العراق
09:57 | 2026-03-10
3 ملايين برميل يوميا والاعلى تخفيضا بالمنطقة.. هل سدد العراق "خطط تخفيض اوبك" لـ6 اشهر بغضون ايام؟
05:20 | 2026-03-10
الذهب يواصل الارتفاع في العراق.. إليكم الاسعار
04:30 | 2026-03-10
اسعار الدولار تبتعد عن الـ160 الفا
03:48 | 2026-03-10
توقف صادرات النفط من كركوك إلى جيهان التركي
12:10 | 2026-03-09
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.