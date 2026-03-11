اسعار النفط تتراجع اكثر بفعل مقترح لسحب 182 مليون برميل من المخزون النفطي العالمي

وانخفضت 88 سنتا، أو واحدا بالمئة، إلى 86.92 دولار للبرميل وهبط أيضا سعر خام ‌غرب الوسيط الأمريكي 35 سنتا، أو 0.4 بالمئة، إلى 83.1 دولار للبرميل.وانخفض كلا الخامين بأكثر من 11 بالمئة أمس الثلاثاء، في أكبر انخفاض منذ 2022، وذلك بعد يوم من توقع الرئيس الأمريكي إنهاء الحرب قريبا. وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط يوم الاثنين إلى أكثر من 119 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ يونيو حزيران 2022.وذكرت ، نقلا عن مسؤولين مطلعين، أن السحب من المخزون النفطي الذي اقترحته وكالة سيتجاوز 182 مليون برميل من النفط التي طرحتها الدول الأعضاء في الوكالة في السوق على ⁠دفعتين عام 2022 عندما شنت غزوها الشامل لأوكرانيا.وأشار محللو جولدمان ساكس في مذكرة إلى أن طرح مخزون بهذا الحجم سيعوض 12 يوما من انقطاع صادرات المقدرة بنحو 15.4 مليون برميل يوميا.