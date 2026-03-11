أسعار النفط تقفز رغم مقترح السحب التاريخي من الاحتياطيات النفطية

‎وبحلول الساعة 12:35 بتوقيت ، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر أبريل المقبل بنسبة 4.61% إلى 87.30 دولار للبرميل.‎فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر مايو المقبل بنسبة 4.20% إلى 94.49 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.‎وأدى التوقف الفعلي لحركة الشحن عبر الحيوي إلى قيام كبار المنتجين بخفض الإنتاج، ودفع أسعار الطاقة مثل النفط والغاز إلى الارتفاع.‎وذكرت صحيفة "وول "، نقلا عن مصادر، أن وكالة اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات في تاريخها، لمواجهة ارتفاع الأسعار.‎وأشار محللو "غولدمان ساكس" إلى أن ضخ هذا الحجم من الاحتياطي قد يعوض نحو 12 يوما من توقف صادرات المقدرة بحوالي 15.4 مليونبرميل يوميا.