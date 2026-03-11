بعد الانخفاض.. الدولار يعود للارتفاع مجددا

نيوز- اقتصادي

عاودت اسعار صرف الدولار بالارتفاع امام الدينار في التعاملات المسائية لليوم الاربعاء.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة 154750 ديناراً مقابل 100 دولار

بينما سجل سعر الشراء 153750 ديناراً مقابل 100 دولار