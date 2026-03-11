منظمة أوبك تبقي توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2026 دون تغيير

وشهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال الأيام الماضية، إذ قفزت إلى نحو 120 دولاراً للبرميل قبل أن تتراجع إلى ما فوق 90 دولاراً، بزيادة تقارب 45% منذ بداية العام.وأشارت المنظمة إلى أن التطورات الجيوسياسية الحالية تتطلب مراقبة دقيقة، مؤكدة أن من المبكر تحديد مدى تأثيرها على توقعات النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. كما أبقت توقعاتها لنمو الطلب خلال العام المقبل عند 1.3 مليون برميل يومياً.وفي جانب الإمدادات، ثبتت توقعاتها لنمو المعروض من خارج تحالف تحالف أوبك+ عند 630 ألف برميل يومياً في 2026، بينما بلغ متوسط إنتاج دول التحالف 42.72 مليون برميل يومياً في فبراير، بزيادة 445 ألف برميل يومياً عن يناير.