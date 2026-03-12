العراق قلق من تطورات استهداف الناقلات النفطية في الخليج

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انها "تعرب عن بالغ قلقها إزاء التطورات الأخيرة التي شهدتها منطقة ، ولا سيما الحوادث التي طالت بعض ناقلات النفط في الممرات البحرية"، مبينة ان "هذه التطورات تمثل مؤشراً مقلقاً على تصاعد التوتر في منطقة حيوية للاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة".واكدت ان "أمن وسلامة الملاحة في الممرات وطرق إمدادات الطاقة يجب أن يبقى بمنأى عن الصراعات والتجاذبات الإقليمية، لما لذلك من تأثير مباشر ليس فقط على دول المنطقة، بل على استقرار الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة، ما يعرض حياة المدنيين والعاملين في قطاع لمخاطر جسيمة، فضلاً عن انعكاساته السلبية على الوضع الاقتصادي لملايين من السكان في المنطقة والعالم".وتابعت "انطلاقاً من موقع الجغرافي ومسؤوليته كدولة منتجة للطاقة وجسر للحوار في المنطقة، ندعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، والعمل على تحييد الممرات البحرية والبنى التحتية للطاقة عن دائرة الصراع، بما يؤمن سوق الطاقة ويحفظ استقرار الاقتصاد الاقليمي والعالمي".