إيطاليا تفرج عن 9 ملايين برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

وذكرت المصادر، بحسب "رويترز"، أن "النفط سيكون متاحًا على الفور للطرح ضمن هذه العملية".وفي خطوة مماثلة، أعلن وزير الطاقة الأميركي رايت، أن ستفرج عن 172 مليون برميل من احتياطياتها الاستراتيجية، في محاولة لخفض أسعار النفط التي ارتفعت بشكل حاد نتيجة اضطراب الإمدادات الناجم عن الحرب المستمرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.وكانت قد أوصت، أمس الأربعاء، بالإفراج عن 400 مليون برميل من النفط، في أكبر خطوة من نوعها في تاريخها، بهدف كبح ارتفاع أسعار الخام وسط الأزمة الحالية.