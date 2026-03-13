التنمية الدولي والأهلي العراقي يتصدران القطاع المصرفي الخاص في العراق

ووفقاً للتقرير، يستحوذ المصرفان مجتمعين على نحو 27.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي الخاص في ، ما يعكس تركّزاً واضحاً في السوق المصرفية لصالح المؤسسات المالية الكبرى.وأشار التقرير إلى أن مصرف العراقي يتصدر الحصة السوقية بنسبة 17.5%، فيما يأتي مصرف التنمية الدولي في المرتبة الثانية بحصة تبلغ 10.3% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي.كما صنّف التقرير المصرفين ضمن فئة المصارف القيادية في السوق، حيث سجلا نمواً في الودائع بنسبة 16.8% خلال الفترة محل الدراسة، إلى جانب استحواذهما على 31% من إجمالي الائتمان النقدي الممنوح في القطاع المصرفي الخاص.ويعكس هذا الأداء، بحسب التقرير، توسع النشاط الائتماني وزيادة ثقة العملاء بالمصارف الكبرى، فضلاً عن تنامي دور المصارف الخاصة في تمويل الأنشطة الاقتصادية داخل العراق.وأكدت مؤسسة عراق المستقبل أن نتائج التقرير تستند إلى تحليل شامل لملفات الأداء والبيانات المالية للمصارف الخاصة، إضافة إلى رصد أبرز التطورات التي شهدها القطاع المصرفي العراقي خلال العام.