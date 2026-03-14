خام البصرة يتجاوز 114 دولاراً

‎ الثقيل في آخر جلسة تداول بمقدار 8.83 دولارات ليصل إلى 112.82 دولاراً للبرميل، وسجل مكاسب أسبوعية بلغت 30.20 دولاراً، أي ما يعادل 36.6%.‎كما ارتفع خام البصرة المتوسط في ختام الجلسة بمقدار 8.83 دولارات ليبلغ 114.77 دولاراً للبرميل، مسجلاً مكاسب أسبوعية قدرها 30.20 دولاراً، أو ما يعادل 35.7%.‎وارتفعت أسعار النفط، مسجلةً مكاسب أسبوعية، إذ طغت الاضطرابات في المنطقة على إجراءات وكالة والولايات المتحدة لتهدئة المخاوف بشأن الإمدادات، مع دخول الحرب الأميركية الإيرانية أسبوعها الثالث.