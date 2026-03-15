مرصد اقتصادي: العراق سجل عجزا بـ17 تريليونا في 2025

وقال المرصد في بيان تلقته ، إن "إيرادات الدولة خلال عام 2025 بلغت 124 تريليوناً و185 مليار دينار عراقي، مبيناً أن "الإيرادات النفطية بلغت 109 تريليونات و207 مليارات دينار، فيما بلغت غير النفطية 14 تريليوناً و977 مليار دينار".وأشار إلى أن "العجز المالي بلغ 17 تريليوناً و40 مليار دينار نتيجة تجاوز النفقات حجم الإيرادات"، موضحا ان "إجمالي الإنفاق بلغ 141 تريليوناً و122 مليار دينار، منها 119 تريليوناً و163 مليار دينار كنفقات جارية، أي ما يعادل 84% من إجمالي الإنفاق العام".وأضاف أن "النفقات الاستثمارية بلغت 22 تريليوناً و22 مليار دينار، أي نحو 15% من إجمالي الإنفاق".ويرى مرصد إيكو عراق، أن "ارتفاع النفقات الجارية مقابل ضعف الاستثمار يعكس خللاً في هيكل الموازنة"، مبيناً ان "هناك اعتمادا كبيرا على النفط الذي يشكل نحو 88% من الإيرادات، ما يجعل المالية العامة عرضة لتقلبات الأسعار".وشدد على "ضرورة تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة الإنفاق الاستثماري".فيما اوضحت الارقام ان حولت لكردستان 10.4 تريليون دينار كرواتب خلال 2025، فيما استلمت 919 مليار دينار فقط من الايرادات غير النفطية من .