الدولار يستقر عند 154 ألفاً في تعاملات الأحد

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الأحد، استقراراً نسبياً في الأسواق المحلية بالعاصمة ، محافظة على نفس المستويات المسجلة يوم أمس السبت.



استقر سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين عند:

154,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار أمريكي.



الأسواق المحلية (الصيرفة):

وفي محال الصيرفة والأسواق المحلية، جاءت الأسعار كالتالي:

سعر البيع: 154,500 دينار لكل 100 دولار.

سعر الشراء: 153,500 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البورصة الرئيسية:استقر سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين عند:154,050 ديناراً مقابل كل 100 دولار أمريكي.الأسواق المحلية (الصيرفة):وفي محال الصيرفة والأسواق المحلية، جاءت الأسعار كالتالي:سعر البيع: 154,500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 153,500 دينار لكل 100 دولار.