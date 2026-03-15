الذهب في بغداد يستقر فوق حاجز المليون دينار للمثقال الواحد

حافظت أسعار الذهب العراقي والأجنبي، صباح اليوم الأحد، على مستوياتها المرتفعة التي سجلتها بالأمس، وسط حالة من الاستقرار في أسواق الجملة والمفرد بالعاصمة .



سجلت التعاملات في سوق الجملة الرئيسي بشارع النهر الأسعار التالية:

الذهب الأجنبي (خليجي، تركي، أوروبي) عيار 21:

سعر البيع: 1,090,000 دينار للمثقال الواحد.

سعر الشراء: 1,086,000 دينار للمثقال الواحد.



الذهب العراقي عيار 21:

سعر البيع: 1,060,000 دينار للمثقال الواحد.

سعر الشراء: 1,056,000 دينار للمثقال الواحد.



أسعار التجزئة (محال الصاغة):

تفاوتت أسعار البيع في المحال باختلاف المناطق، حيث جاءت كالتالي:

المثقال الأجنبي عيار 21: يتراوح ما بين 1,090,000 و1,100,000 دينار.

المثقال العراقي عيار 21: يتراوح ما بين 1,060,000 و1,070,000 دينار.

