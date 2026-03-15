وكالة الطاقة تحدد موعد تدفق "الاغاثة النفطية"

وقالت الوكالة في بيان: إن "النفط من احتياطيات الطوارئ التابعة للوكالة سيبدأ التدفق قريبًا إلى الأسواق العالمية".واضافت ان "الدول الأعضاء في الأمريكتين ستوفر 172.2 مليون برميل من النفط، كما ان الحكومات التزمت بتوفير 271.7 مليون برميل من النفط من مخزوناتها".ولفتت الى ان "الحكومات التزمت بتوفير 116.6 مليون برميل من النفط من مخزونات الصناعة"، مبينة ان "72‎% من السحب المخطط له نفط خام و28% منتجات نفطية".