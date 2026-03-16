تعاملات الاثنين.. الدولار يكسر حاجز الـ 155 ألفاً في بغداد

مؤشرات البورصة المركزيةقفز سعر الصرف في بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل:155,000 دينار مقابل كل 100 دولار.(بزيادة قدرها 950 ديناراً عن إغلاق يوم أمس الأحد الذي سجل 154,050 ديناراً).الأسعار في محال الصيرفةتأثرت الأسواق المحلية بهذا الصعود، حيث ارتفعت أسعار التداول في المكاتب والمحال لتسجل:سعر البيع: 155,500 دينار لكل 100 دولار.سعر الشراء: 154,500 دينار لكل 100 دولار.