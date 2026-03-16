سوق الذهب في بغداد يسجل تراجعاً طفيفاً

أسعار الجملة (شارع النهر)سجلت التعاملات الصباحية تراجعاً بمقدار 5 آلاف دينار للمثقال الواحد مقارنة بيوم أمس:الذهب الأجنبي (خليجي، تركي، أوروبي) عيار 21:سعر البيع: 1,085,000 دينار.سعر الشراء: 1,081,000 دينار.الذهب العراقي عيار 21:سعر البيع: 1,055,000 دينار.سعر الشراء: 1,051,000 دينار.الأسعار في محال الصاغة (المفرد)تفاوتت أسعار البيع للمواطنين في الأسواق المحلية والمناطق السكنية وفقاً لما يلي:المثقال الأجنبي عيار 21: يتراوح بين 1,085,000 و1,095,000 دينار.المثقال العراقي عيار 21: يتراوح بين 1,055,000 و1,065,000 دينار.