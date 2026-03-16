امريكا تطرح 172 مليون برميل نفط لامتصاص أزمة الأسعار

‎غير أن الموعد الفعلي لبدء تدفق الإمدادات إلى الأسواق لم يحدد بعد، فيما تشير التقديرات إلى أن عملية طرح الـ 172 مليون برميل المعلن عنها قدتستغرق نحو 120 يوما.وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في وقت تشهد فيه أسواق أزمة حادة، بعد أن أدت العمليات العسكرية في الشرق الأوسط إلى توقف فعلي لحركة الملاحة عبر ، الشريان الرئيسي لتصدير النفط والغاز المسال من دول . وقد تجاوزت أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل على خلفية التصعيد العسكري وتداعياته على إمدادات الطاقة.ويحتوي حاليا على 415 مليون برميل، ما يشكل حوالي 58% من سعته الإجمالية البالغة 714 مليون برميل.