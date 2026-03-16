العراق يلجأ الى التصدير عبر الصهاريج

وقال عبد الغني في تصريح تابعته ، إن "التصدير توقف والعراق يعتمد بشكل رئيس على الموارد المتأتية من تصدير النفط الخام"، مبينا ان "هناك جهوداً كبيرة تبذل من للمباشرة بتصدير كميات من النفط الخام من خلال ميناء جيهان".وذكر "طرحنا مناقصات لتصدير النفط الخام من خلال ميناء بانياس في وميناء العقبة في "، مبينا أنه "خلال اليومين القادمين سوف تتم إحالة المقاولات الخاصة بتصدير النفط الخام عبر هذه المنافذ".وأكد أنه "سيتم اعتماد الحوضيات لنقل النفط الخام لعدم توفر أنابيب للخط العراقي السوري أو العقبة".