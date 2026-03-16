تراجع مع إغلاق التداولات.. اسعار الدولار في بغداد وكردستان



سجلت اسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، مساء اليوم الاثنين، تراجعاً في أسواق وأربيل، بالتزامن مع اغلاق البورصة.





سعر البيع: 155000 دينار مقابل 100 دولار

سعر الشراء: 154000 دينار مقابل 100 دولار.





سعر البيع: 154300 دينار لكل 100 دولار

