الحرب على إيران تضرب أسواق الخليج.. تراجعات حادة في دبي وقطر

وهبط مؤشر دبي بنسبة 2.5% متأثراً بتراجع سهم إعمار العقارية بنحو 4.9% وسهم بنسبة 1.7%، ليفقد المؤشر أكثر من 18% من قيمته منذ بداية الصراع.كما انخفض مؤشر بورصة بنسبة 0.2% مع تراجع سهم الدار العقارية، فيما تباين أداء بقية الأسواق الخليجية، حيث ارتفع المؤشر في بدعم من أسهم البنوك، مقابل تراجعات في والكويت والبحرين وسلطنة .ويرى محللون أن تصاعد التوترات في المنطقة يعيد تقييم المخاطر لدى المستثمرين ويضع ثقة الأسواق الخليجية تحت ضغط، خصوصاً مع حساسية المنطقة للممرات البحرية وأسواق الطاقة.