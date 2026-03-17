بارزاني يعلن السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان العراق

أعلن رئيس حكومة إقليم ، الثلاثاء، السماح بتصدير النفط عبر أنبوب الإقليم في أقرب وقت.

وقال في بيان، "نظراً للظروف الاستثنائية التي تُحدق بالبلاد، وانطلاقاً من المسؤولية المشتركة التي تُحتم علينا تجاوز هذا المنعطف العصيب، قررنا السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كوردستان في أقرب وقت".

وأضاف "بموازاة ذلك، ستتواصل مباحثاتنا مع لرفع القيود بشكل عاجل على الاستيراد والحركة التجارية إلى الإقليم، وتوفير الضمانات اللازمة لشركات النفط والغاز بما يكفل لها معاودة الإنتاج في أجواء آمنة"، معربا عن شكره لـ"شركائنا في على دورهم ودعمهم الدؤوب لهذه العملية".

وكانت أعلنت، يوم الاحد الماضي، عن رفض استخدام انبوبها نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي اضافة الى النفط في لتعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر .