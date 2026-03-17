نائب يكشف لـ السومرية موعد تصدير النفط نحو ميناء جيهان

كشف النائب ، عن موعد تصدير النفط نحو ميناء جيهان التركي، مشيرا الى أن التصدير سيكون بواقع 200 ألف يوميا.

وقال الحاج في حديث لـ ، "تم استئناف الاتفاق بضخ كميات محددة من النفط عبر انابيب من خلال شركة حصرا وهو اتفاق قديم وتم تجديده".

وأضاف "اليوم الاربعاء سيتم التصدير في البداية 200 ألف برميل وفي الاسابيع المقبلة سيتم تصدير 400 ألف برميل"، مردفا "اذا ما تم معالجة الخط باستطاعة ضخ مليون برميل يوميا".



وأعلن رئيس حكومة إقليم ، الثلاثاء، السماح بتصدير النفط عبر أنبوب الإقليم في أقرب وقت.



وكانت أعلنت، يوم الاحد الماضي، عن رفض اقليم استخدام انبوبها نحو ميناء جيهان التركي لتصدير جزء من النفط العراقي اضافة الى نفط كردستان لتعويض جزء من النقص الحاصل نتيجة توقف التصدير عبر .