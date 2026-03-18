العراق يباشر بتصدير النفط الى جيهان التركي

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ ، انه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس ، ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ، وبمتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ، وبتنفيذ مباشر من لشركة ، وبحضور ممثل وزارة الثروات الطبيعية في ، تم استئناف عمليات ضخ النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، بعد فترة من التوقف التي شكّلت تحدياً كبيراً أمام القطاع النفطي".واضافت ان "ذلك جاء ثمرةً للاتفاق المبرم بين وحكومة إقليم ، الأمر الذي أسهم في إعادة تفعيل أحد أبرز المنافذ التصديرية الاستراتيجية، وتعزيز مرونة منظومة تصدير النفط العراقي".وبينت ان " باشرت بتشغيل محطة ضخ (سارالو)، إيذاناً باستئناف عمليات ضخ وتصدير إلى ميناء جيهان، بطاقة تصديرية أولية تبلغ (250) الف برميل يومياً، في خطوة تعكس تكامل الجهود بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة"، موضحة ان "عملية استئناف التصدير تجسّد نجاحاً فنياً وإدارياً يعكس حجم الجهود الميدانية والهندسية التي بذلتها الملاكات الوطنية، لضمان جاهزية البنى التحتية واستمرارية العمليات بكفاءة عالية".واكدت الوزارة ان "هذه الخطوة الاستراتيجية تمثل الدور المحوري لحقول في دعم ، لتبرهن مرة أخرى أن التحديات، مهما بلغت، لا يمكن أن تقف أمام عزيمة وإصرار العاملين في هذا القطاع الحيوي، الذين يواصلون العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الإنجازات وخدمة ".