بسبب العراق.. انخفاض أسعار النفط عالميا

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت ، تراجعت العقود الآجلة لخام " " بنسبة 2.45% إلى 100.89 دولار للبرميل. وانخفض خام "غرب الوسيط" الأمريكي 3.65% إلى 92.66 دولار للبرميل.علما أن العقود الآجلة لخام "برنت" تجاوزت 100 دولار للبرميل عند التسوية بالجلسات الأربع السابقة. وارتفعت بأكثر من 3% أمس الثلاثاء.وذكرت نقلا عن العراقي إن تدفق النفط من جيهان من المتوقع أن يبدأ اليوم الأربعاء.وقال مسؤولان بقطاع النفط الأسبوع الماضي إن يسعى إلى ضخ ما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا من النفط الخام عبر .وقال محلل السوق في "آي.جي" : "على الرغم من أن كل هذا يساعد ويشتري بعض الوقت، فإن 100 ألف برميل يوميا لا يمثل تغيرا كبيرا في الوضع، إذ لا يزال العراق يخسر حوالي مليوني برميل يوميا".وذكرت مصادر لوكالة "رويترز" في الثامن من اذار الجاري أن إنتاج النفط من الحقول الرئيسية ‌في ⁠جنوب العراق، حيث ينتج ويصدر معظم النفط العراقي الخام، انخفض بنسبة 70% ليصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا فقط، وذلك نتيجة لإغلاق فعليا بسبب الحرب، ويمر عبر المضيق حوالي 20% من إمدادات النفط العالمية.