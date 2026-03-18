بعد قصف اسرائيلي على حقل ايراني.. توقف ضخ غاز ايران إلى العراق بشكل كامل

ونقلت عن الوزارة قولها "خسرنا 3200 ميغاواط خلال الساعة الأولى من توقف ضخ الغاز الإيراني".وكانت قد اعلنت وسائل إعلام ايرانية واسرائيلية، اليوم الاربعاء، استهداف منشآت طاقة حيوية في جنوب ، في خطوة توصف بأنها تحول في طبيعة الهجمات.وأفادت وكالة “فارس” بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، مع تسجيل إصابات في خزانات ومنشآت للغاز داخل المصفاة، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر حتى الآن.في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الهجوم استهدف “منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة” في بوشهر، مؤكدًا أن العملية نُفذت بالتنسيق مع .كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران يمثل سابقة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنى تحتية اقتصادية بهذا الحجم منذ بدء التصعيد.في المقابل، أكد مقر خاتم الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على البنية التحتية للطاقة في إيران سيواجه برد حازم، وذلك ردا على استهداف الكيان الإسرائيلي لحقل الغازي في إيران.وذكر بيان لمقر خاتم الأنبياء، أنه "على الأعداء أن يكونوا مستعدين لإجراء القوات المسلحة الإيرانية الحازم"، مشيرًا إلى أن "العدو المجرم اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوبي البلاد".وأضاف، "كما حذرنا سابقًا إذا تم الاعتداء على البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا من قبل الأميركيين والصهاينة، فإننا، إلى جانب الرد الحازم على العدو، سنستهدف بشدة مصدر هذا الاعتداء، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد المعتدي مشروعًا لنا، وسننتقم بشدة في أقرب فرصة ممكنة".