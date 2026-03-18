البرلمان يلزم الحكومة الاتحادية بتطبيق "الأسيكودا" في جميع العراق
بعد قصف اسرائيلي على حقل ايراني.. توقف ضخ غاز ايران إلى العراق بشكل كامل
اقتصاد
2026-03-18 | 09:56
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
472 شوهد
اعلنت
وزارة الكهرباء العراقية
، اليوم الاربعاء، توقف ضخ الغاز الإيراني إلى البلاد بشكل كامل.
ونقلت
قناة الجزيرة
عن الوزارة قولها "خسرنا 3200 ميغاواط خلال الساعة الأولى من توقف ضخ الغاز الإيراني".
وكانت قد اعلنت وسائل إعلام ايرانية واسرائيلية، اليوم الاربعاء، استهداف منشآت طاقة حيوية في جنوب
إيران
، في خطوة توصف بأنها تحول في طبيعة الهجمات.
وأفادت وكالة “فارس” بسماع دوي انفجارات عنيفة في منطقة عسلوية بمحافظة بوشهر، مع تسجيل إصابات في خزانات ومنشآت للغاز داخل المصفاة، دون صدور حصيلة رسمية للخسائر حتى الآن.
في المقابل، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول أن الهجوم استهدف “منشأة الغاز الإيرانية الكبيرة” في بوشهر، مؤكدًا أن العملية نُفذت بالتنسيق مع
الولايات المتحدة
.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، نقلًا عن مصدر، أن استهداف مصنع لمعالجة الغاز في إيران يمثل سابقة، إذ تُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها قصف بنى تحتية اقتصادية بهذا الحجم منذ بدء التصعيد.
في المقابل، أكد مقر خاتم
الأنبياء
الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الاعتداء على البنية التحتية للطاقة في إيران سيواجه برد حازم، وذلك ردا على استهداف الكيان الإسرائيلي لحقل
بارس
الغازي في إيران.
وذكر بيان لمقر خاتم الأنبياء، أنه "على الأعداء أن يكونوا مستعدين لإجراء القوات المسلحة الإيرانية الحازم"، مشيرًا إلى أن "العدو المجرم اعتدى على جزء من البنية التحتية للوقود والطاقة في جنوبي البلاد".
وأضاف، "كما حذرنا سابقًا إذا تم الاعتداء على البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز والاقتصاد في بلادنا من قبل الأميركيين والصهاينة، فإننا، إلى جانب الرد الحازم على العدو، سنستهدف بشدة مصدر هذا الاعتداء، ونعتبر استهداف البنية التحتية للوقود والطاقة والغاز في بلد المعتدي مشروعًا لنا، وسننتقم بشدة في أقرب فرصة ممكنة".
أحدث الحلقات
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
تغطية خاصّة
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
الأكثر مشاهدة
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
سوشيل رمضان
الإفراط في النوم يرفع نسبة الوفاة - سوشيل رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
10:53 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
حديث رمضان
الاغتراب والابتعاد عن الذات - حديث رمضان - حلقة ٢٩ | رمضان 2026
09:37 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
تغطية خاصّة
بغداد وليالي الحـ رب - تغطية خاصة | 2026
14:30 | 2026-03-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 17-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-17
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
من الأخير في رمضان
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
18:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي من ١٤ الى ٢٠ آذار ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-12
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
ليلة رمضانية
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
16:30 | 2026-03-11
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
رمضان والناس
شارع الكفاح بغداد - رمضان والناس - الحلقة ١٦ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-08
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
اوگف داگلك
رسبت بالجامعة واناشد امي ترا اني رسبت - اوگف داگلك - حلقة ١٧ | رمضان 2026
15:30 | 2026-03-07
