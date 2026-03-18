أسعار النفط تتجاوز 111 دولارا في الأسواق العالمية

وارتفع سعر لشهر مايو بنسبة 7.47% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 111.15 دولارا للبرميل، وهو مستوى يتجاوز الـ111 دولارا لأول مرة منذ 9 مارس.كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لشهر أبريل بنسبة 3.78%، لتصل إلى 99.14 دولارا.وتواصل الأسواق تفاعلها مع التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، خاصة بعد تحذيرات إيرانية بشن ضربات على منشآت الطاقة في والسعودية والإمارات، ردا على ضربات إسرائيلية وأمريكية استهدفت منشآت حقل غاز " الجنوبي" الإيراني، الذي يمتد ليشترك مع حقل "الشمال" العملاق.وتشن وإسرائيل منذ 28 فبراير عملية عسكرية واسعة على ، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات التي طالت منشآت حيوية، مما ينعكس على استقرار أسواق .