برنت يكسر حاجز الـ 122 دولاراً.. "حرب الغاز" في الخليج تشعل أسعار النفط العالمية

وارتفعت العقود الآجلة لخام " " 5.05% إلى 122.80 دولار للبرميل. وصعد خام "غرب الوسيط" الأمريكي واحدا 0.69% إلى 96.98 دولار ⁠للبرميلوكان خام "برنت" قد أنهى تعاملات أمس الأربعاء على مكاسب بلغت 3.8%، في حين استقر خام "غرب تكساس الوسيط" عند مستوى الإغلاق. ويتداول الخام الأمريكي حاليا بفارق سعري هو الأكبر منذ 11 عاما مقارنة بخام "برنت"، نتيجة السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية وارتفاع تكاليف الشحن، بينما ساهمت الهجمات الأخيرة على منشآت الطاقة في دعم أسعار "برنت".وقالت شركة "قطر للطاقة" أمس الأربعاء إن هجمات صاروخية إيرانية على رأس لفان، المركز الرئيسي لعمليات معالجة الغاز الطبيعي المسال في قطر، ‌تسببت في أضرار ⁠جسيمة.وقالت إنها اعترضت ودمرت أربعة صواريخ باليستية أطلقت أمس الأربعاء باتجاه إلى جانب التصدي لمحاولة هجوم بطائرة مسيرة على منشأة غاز.وأصدرت تحذيرات بالإخلاء قبل هجماتها على عدة منشآت نفطية في أنحاء السعودية والإمارات وقطر، وذلك ردا على ضربات استهدفت بنيتها التحتية للطاقة في " ⁠الجنوبي" و"عسلوية".وبارس الجنوبي هو الجزء الإيراني من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه إيران مع قطر.وصرح الرئيس الأمريكي في وقت متأخر من أمس الأربعاء إن هي من ⁠نفذت الهجوم على حقل "بارس الجنوبي" وإن وقطر لم تشاركا فيه. وأضاف أن إسرائيل لن تهاجم منشآت إيرانية أخرى في "بارس الجنوبي" ما لم تهاجم إيران قطر، ⁠وحذر من أن الولايات المتحدة سترد إذا تحركت إيران ضد .