تراجع طفيف للدولار في بغداد.. بورصتا الكفاح والحارثية تسجلان 154700 دينار

أسعار الصرف في البورصات الرئيسية:سجلت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية المركزيتين ببغداد 154,700 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار، بعد أن كانت قد سجلت أمس الأربعاء 155,000 دينار مقابل كل 100 دولار.الأسواق المحلية (محال الصيرفة):أما في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ، فقد شهدت الأسعار انخفاضاً أيضاً حيث بلغت:سعر البيع: 155,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.سعر الشراء: 154,250 ديناراً مقابل كل 100 دولار.