السعودية تتوقع أسعارا للنفط تفوق الـ 180 دولارا

وكانت أسعار النفط تراجعت اليوم الجمعة بعد أن عرضت دول أوروبية كبرى واليابان توحيد الجهود لضمان عبور آمن للسفن من ، إلى جانب إعلان الولايات ‌المتحدة عن خطوات لدعم الإمدادات.وفي مسعى جديد للحد من ، قال الأمريكي سكوت بيسنت إن " يمكن أن ترفع قريبا العقوبات عن النفط الإيراني المحمل على ناقلات، وأضاف أنه من الممكن أيضا الإفراج عن المزيد ⁠من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي".وانخفضت 1.24 دولار أو 1.1 بالمئة إلى 107.41 دولار للبرميل، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.24 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 94.90 دولار.ويتجه القياسي للارتفاع بأكثر من أربعة بالمئة هذا الأسبوع، بعد أن قصفت منشآت للنفط والغاز في دول مما أدى إلى تعطل في ‌الإنتاج. إلا ⁠أنه من المتوقع أن ينزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة تقارب أربعة في المئة ليسجل أول انخفاض أسبوعي في خمسة أسابيع.ويجري تداول خام غرب تكساس الوسيط بأكبر خصم مقابل خام برنت خلال 11 عاما.وفي بيان ⁠مشترك صدر أمس الخميس بعد تردد سابق، أعربت وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان عن "استعداد للمساهمة في الجهود الملائمة لضمان المرور الآمن عبر المضيق"، ⁠الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأمريكي إنه "طلب ⁠من الإسرائيلي عدم تكرار الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة".