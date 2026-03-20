الدولار يتراجع من أعلى مستوى في أشهر

واستقر مؤشر الدولار عند 99.359 نقطة، لكنه يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي بنسبة 1.1%، وهو أكبر انخفاض له منذ أواخر يناير الماضي، ومع ذلك، يعتقد عدد من المحللين أن استمرار الانخفاض أمر غير مرجح.وأبقى في وقت سابق من هذا الأسبوع أسعار الفائدة دون تغيير، كما كان متوقعا، لكن رئيس البنك قال إنه من السابق لأوانه معرفة ⁠نطاق ومدة أي تداعيات اقتصادية ناجمة عن الحرب.وقبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على في نهاية فبراير الماضي، كان المستثمرون يتوقعون خفضين لأسعار ‌الفائدة من جانب الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا العام، لكنهم صاروا يعتقدون الآن أن خفضا واحدا حتى هو احتمال بعيد.ويتجه اليورو والين والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري والدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية مقابل الدولار، بعدما مهد صانعو السياسات الطريق لرفع أسعار الفائدة للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي عطلت إمدادات النفط والغاز.وارتفع اليورو، الذي انخفض بشكل ⁠طفيف إلى 1.1569 دولار في التداولات الصباحية في ، بواقع 1.4% خلال الأسبوع. وصعد الين، الذي استقر عند حوالي 157.88، بنسبة 1.2%.وزاد الجنيه الإسترليني الذي تداول عند 1.3422 دولار بنسبة تزيد قليلا عن 1.5%.