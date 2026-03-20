انخفاض جديد في أسعار الذهب في العراق اليوم

وسجل سعر غرام الذهب في اليوم عيار 21 نحو 171,600 دينار عراقي (131.89 دولار).‎وارتفعت أسعار الذهب العالمية بدعم عمليات شراء فنية، بعدما لامست في الجلسة السابقة أدنى مستوى لها في نحو شهرين، إلا أن النفيس في طريقه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية متتالية، تحت ضغط قوة الدولار الأمريكي وتشدد مجلس ، ما أضعف التوقعات بخفض قريب لأسعار الفائدة.