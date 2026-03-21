أسعار الذهب تنخفض في أسواق بغداد مع حلول عيد الفطر

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع هبوط مؤشرات البورصة العالمية قبيل إغلاقها، فضلاً عن دخول البلاد في عيد المبارك، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي وهدوء التعاملات التجارية.وسجلت أونصة الذهب العالمية انخفاضاً واضحاً لتستقر عند 4,574.90 دولاراً قبل إغلاقها مساء أمس الجمعة.وانعكس هذا الهبوط مباشرة على محال الصاغة في ، التي فتحت أبوابها بشكل محدود وبحركة بيع وشراء ضعيفة جداً، حيث تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي (عيار 21) بين 995 ألف دينار و1.005 مليون دينار.أما الذهب العراقي، فقد سجل هو الآخر انخفاضاً في الأسواق المحلية، حيث تراوح سعر بيع المثقال الواحد بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار. وعزا مراقبون هذا الركود إلى تزامن العطلة الرسمية مع التقلبات السعرية في الأسواق العالمية، مما دفع الكثير من المواطنين والمستثمرين إلى التريث في عمليات البيع والشراء بانتظار استقرار السوق بعد انتهاء عطلة العيد.