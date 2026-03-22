العراق يتحرك لمعالجة حرمان المصارف من التعامل بالدولار

وقال مدير قسم التحويلات في البنك المركزي، أحمد ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، إن "البنك المركزي مستمر بإجراءاته مع الخاصة بالتدقيق، من اجل تدقيق عملية التحويلات السابقة التي أدت الى حرمان بعض المصارف العراقية من الدولار أو أي مشاكل كانت تواجه المصارف العراقية التي أدى الى حرمانها من التعامل بالدولار".وأضاف أن "هناك عدة شروط وإجراءات اتخذها البنك المركزي على المصارف، إذ إن الاستثمارات للتحويلات الخارجية ومدير عام دائرة الرقابة على المصارف، يعملان على هذا الأمر مع شركة التدقيق (أولفير ويمن) ومستمرين وسنلاحظ التغيرات في الأيام القادمة".