في أوروبا.. أسعار الغاز تتراجع بعد تصريحات ترامب

وقد افتتحت عقود أبريل على مؤشر "TTF" الهولندي، أكبر مركز لتداول الغاز في أوروبا عند مستوى 729.7 دولار بارتفاع نسبته 3.1% اليوم الاثنين.وكانت أسعار الغاز في السوق الأوروبية قد بدأت بالارتفاع الحاد مع مطلع مارس 2026، حيث تجاوزت يوم الخميس 19 مارس 2026 مستوى 850 دولارا لكل ألف متر مكعب لأول مرة منذ 10 يناير 2023.وبشكل إجمالي، قفزت الأسعار منذ بداية الشهر بنسبة 86% مقارنة بسعر التسوية في نهاية تداولات فبراير الماضي البالغ 390.1 دولار، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.وجاء الانخفاض بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي أنه أصدر أوامر بتأجيل جميع الضربات ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة الإيرانية لمدة 5 أيام.وكان الرئيس الأمريكي قد حذر يوم السبت من أن سوف تمحو محطات إذا لم يتم فتح بالكامل في غضون 48 ساعة، من جهتها أعلنت ، يوم أمس الأحد، أنه إذا تم تنفيذ التهديد، فإنها سترد بمهاجمة أصول الطاقة والبنية التحتية الرئيسية.