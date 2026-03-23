ترامب يتحدث عن "سعر النفط": سيتراجع بشكل حاد

أعلن الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن سعر النفط سيتراجع بشكل حاد بمجرد إبرام الاتفاق مع ، فيما اعتبر أن إيران لم تعد تشكل تهديدا لبلاده.



وقال في كلمة له، "سعر النفط سيتراجع بشكل حاد وسريع بمجرد إبرام الاتفاق مع "، مضيفا "قضينا على والبحرية في إيران خلال عملية الغضب الملحمي".

ولفت ترامب "طلبت من وزارة الحرب تأجيل الضربات ضد منشآت الطاقة الأساسية في إيران"، مردفا "أجرينا نقاشات جيدة جدا ونتفاوض مع إيران منذ فترة طويلة وهم جادون الآن ويريدون التسوية ونأمل أن نحقق ذلك".

وكشف "نحن وشركاؤنا قضينا على قدرات إيران بقوة نارية فتاكة وندمر صواريخها الباليستية وقضينا عليها بنسبة 90%"، مشيرا الى أن "إيران لم تعد تشكل تهديدا لنا".

وتابع ترامب "إيران تريد السلام وقد وافقت على عدم امتلاك أسلحة نووية"، مشددا " كانت شريكة مهمة في القتال ونمهل إيران 5 أيام لنرى إلى أين ستصل الأمور معها".