قطر للطاقة تعلن القوة القاهرة في عقود الغاز المسال

وذكرت الشركة، أنه"تم إعلان حالة القوة القاهرة في عقود الغاز الطبيعي المسال مع وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين".وأضافت "نواصل تقييم الأثر الكامل للأحداث الأخيرة على العمليات، ونقيم الأثر والجدول الزمني لإصلاح المنشآت المتضررة".وتابعت أن" الهجمات الصاروخية التي طالت مركز رأس لفان الإنتاجي التابع للشركة يومي 18 و19 مارس تسببت في أضرار جسيمة بوحدتين لمعالجة الغاز الطبيعي المسال وأخرى لتحويل الغاز إلى سوائل".