أسعار النفط الخام تزيد تسارع نموها في الأسواق العالمية

ومع حلول الساعة الثامنة و6 دقائق من مساء الثلاثاء، ارتفع سعر لشهر يونيو بنسبة 5.01% مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 100.73 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط لشهر مايو بنسبة 5.9%، لتصل إلى 93.33 دولار.وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد في مارس 2026، لتصل الزيادة إلى 5-6% وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفي فترة ما تجاوز سعر 112 دولارا للبرميل بسبب مخاوف من انقطاع الإمدادات عقب الهجمات على البنية التحتية الإيرانية، وقد غذّى هذا الارتفاع خطر إغلاق .وفي 28 فبراير، بدأت وإسرائيل قصف أهداف في ، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلا عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدى التصعيد حول إيران إلى حصار فعلي لمضيق هرمز، وهو ممر حيوي لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول إلى الأسواق العالمية، كما أثر على صادرات وإنتاج النفط في المنطقة.