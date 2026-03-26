التجارة العالمية: العالم يمر بأسوأ اضطرابات منذ 80 عامًا

وقالت إيويالا في كلمة لها خلال افتتاح للمنظمة بالعاصمة الكاميرونية ياوندي: إن "العالم يواجه تحديات جسيمة لا يمكن إنكار حجمها، حيث تسببت التوتراتالجيوسياسية، لا سيما الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا والسودان، في زعزعة استقرار تجارة الطاقة والأسمدة والغذاء".وأضافت أن "الحكومات والمؤسسات الدولية تواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع ضغوط تغير المناخ المتفاقمة والتغير التكنولوجي المتسارع"، مشيرة إلى أن "هذه الاضطرابات تعكس خللاً أوسع في الذي أُسس بعد الحرب العالمية الثانية".وأوضحت رئيسة المنظمة أن "اختيار أفريقيا لاستضافة هذا المؤتمر في هذا التوقيت الحرج يأتي لمناقشة مستقبل التجارة الدولية"، مؤكدة أن "أفريقيا تمثل قارة المستقبل رغم الظروف غير المستقرة التي يمر بها العالم".ويشهد المؤتمر، الذي يستمر لمدة أربعة أيام بمشاركة 166 ، انقسامات حادة في الرؤى، حيث يسعى المشاركون إلى إعادة تنشيط المؤسسة الدولية التي أضعفتها النزعات الحمائية وجمود المفاوضات، في ظل تهديدات كبيرة تواجه حركة التجارة العالمية نتيجة الأزمات الدولية الراهنة.يذكر أن هذا المؤتمر هو الثاني من نوعه الذي يعقد في القارة الأفريقية بعد مؤتمر عام 2015، حيث تلتئم المؤتمرات الوزارية للمنظمة عادة كل عامين لرسم سياسات التجارة عبر العالم.