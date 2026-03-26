البنك المركزي الأوروبي: اقتصادنا يواجه صدمة حقيقية

وقالت لاغارد في تصريحات صحفية: إن "البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بحزم وسرعة في حال أدى الارتفاع الحاد في تكاليف الطاقة إلى موجة تضخم أوسع تشمل مختلف القطاعات الاقتصادية"، مؤكدةأن "المؤسسة المالية لا تزال في طور تقييم التداعيات العميقة لهذه الصدمة".وأوضحت لاغارد أن "الأسواق ربما تبالغ في الوقت الحالي بمستويات التفاؤل"، لافتة إلى ضرورة الحذر في ظل التقلبات الجيوسياسية الراهنة التي أثرت بشكل مباشر في أمن الطاقة وسلاسل التوريد.وشددت رئيسة البنك على التزام المركزي الأوروبي بالحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرة إلى أن التدخل السريع سيكون حتميًا إذا ما أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن أزمة الطاقة، والتي تشكل التحدي الأبرز للاقتصاد الأوروبي في الوقت الراهن.