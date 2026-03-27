بغداد
هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
البرامج
على خطى صدام حسين.. توقيع ترامب على العملة الأميركية
اقتصاد
2026-03-27 | 03:15
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
السومرية
نيوز- اقتصادي
أعلنت
وزارة الخزانة
أن الأوراق النقدية الأميركية ستحمل توقيع
الرئيس دونالد ترامب
احتفالا بمرور 250 عاما على استقلال
الولايات المتحدة
، في أول خطوة من نوعها بالنسبة لرئيس حالي، بينما سيُحذف توقيع أمين خزانة الولايات المتحدة من الأوراق النقدية الأميركية للمرة الأولى منذ 165 عاما.
وقالت الوزارة في بيان لرويترز إن أول أوراق نقدية من فئة 100 دولار تحمل توقيع
ترامب
وتوقيع
وزير الخزانة
الأميركي سكوت بيسنت ستطبع في حزيران، تليها أوراق نقدية أخرى في الأشهر اللاحقة.
ولا يزال
مكتب النقش والطباعة
التابع لوزارة الخزانة ينتج حاليا أوراقا نقدية تحمل توقيعات وزيرة الخزانة في
إدارة الرئيس
السابق
جو بايدن
،
جانيت يلين
، وأمينة الخزانة لين ماليربا.
وستكون ماليربا الأخيرة ضمن سلسلة متواصلة من أمناء الخزانة الذين ظهرت توقيعاتهم على العملة الاتحادية الأميركية منذ 1861، عندما أصدرتها الحكومة الأميركية لأول مرة.
وتغيير التوقيع أحدث مساعي إدارة ترامب وحلفائها لوضع اسم الرئيس على المباني والمؤسسات والبرامج الحكومية والسفن الحربية والعملات المعدنية.
ووافقت لجنة فنية اتحادية، عيّن أعضاءها بنفسه، على تصميم عملة ذهبية تذكارية تحمل صورة ترامب.
وقال بيسنت في بيان إن هذه الخطوة مناسبة للاحتفال بذكرى تأسيس
الولايات المتحدة
، نظرا للنمو الاقتصادي القوي والاستقرار المالي و"هيمنة الدولار المستمرة" خلال ولاية ترامب الثانية.
وأضاف: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفاء بالإنجازات التاريخية لبلدنا
العظيم
ورئيسنا
دونالد
جيه. ترامب من إصدار أوراق نقدية من فئة الدولار تحمل اسمه، ومن المناسب تماما إصدار هذه العملة التاريخية بمناسبة الذكرى المئتين والخمسين على استقلال الولايات المتحدة".
وتعثرت مساعي إصدار عملة معدنية متداولة من فئة دولار واحد تحمل اسم ترامب بسبب القوانين التي تحظر تصوير الأفراد الأحياء على العملات المعدنية الأميركية.
ويمنح قانون ينظم طباعة أوراق الاحتياطي الاتحادي
وزارة الخزانة
صلاحيات واسعة لتغيير التصاميم بهدف مكافحة التزييف.
وينص القانون على ضرورة الإبقاء على عناصر معينة، منها عبارة "نثق بالله"، ولا يسمح إلا بصور الأشخاص المتوفين.
وأكد مسؤولون في وزارة الخزانة أن التصميم العام للأوراق النقدية لن يتغير، باستثناء استبدال توقيع ترامب بتوقيع أمين الخزانة.
مقالات ذات صلة
صورة ساخرة لمادورو على طريقة صدام حسين
06:55 | 2026-01-03
صورة غامضة من سافايا.. ماذا تفعل "العملة العراقية القديمة وصورة صدام" على طاولة ترامب؟
01:52 | 2026-01-20
بشار الأسد في وثائق إبستين.. ما علاقة صدام حسين؟
05:15 | 2026-02-06
السفارة الأميركية في بغداد: ترامب لن يتردد في استخدام الخيار العسكري بشأن ايران
05:01 | 2026-01-13
توقيع
اموال
الرئيس دونالد ترامب
مكتب النقش والطباعة
الولايات المتحدة
وزارة الخزانة
السومرية نيوز
دونالد ترامب
إدارة الرئيس
وزير الخزانة
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
محليات
30.99%
02:34 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
02:34 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
محليات
29.31%
09:37 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
09:37 | 2026-03-26
5 شروط ايرانية مقابل وقف الحرب
دوليات
26.11%
11:17 | 2026-03-25
5 شروط ايرانية مقابل وقف الحرب
11:17 | 2026-03-25
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
13.6%
04:03 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:03 | 2026-03-26
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
نشرة أخبار السومرية
ناس وناس
العراق في دقيقة
صباحكم أحلى مع سلمى
سوشيل رمضان
حديث رمضان
رمضان والناس
تغطية خاصّة
اخترنا لك
أسعار النفط تقفز الى 108 دولارات
16:42 | 2026-03-26
البنك الدولي يحذر من صراع الشرق الأوسط: يؤثر على السلع والخدمات
14:31 | 2026-03-26
البنك المركزي الأوروبي: اقتصادنا يواجه صدمة حقيقية
12:45 | 2026-03-26
التجارة العالمية: العالم يمر بأسوأ اضطرابات منذ 80 عامًا
12:25 | 2026-03-26
انخفاض جديد في أسعار الذهب في العراق اليوم
07:44 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:03 | 2026-03-26
