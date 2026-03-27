تراجع بورصات آسيا بسبب الخسائر الحادة في الأسواق الأمريكية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
02:30 PM
الى
03:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
هجوم صاروخي إيراني جديد يستهدف بئر السبع والنقب
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560014-639102112822592369.jpeg
تراجع بورصات آسيا بسبب الخسائر الحادة في الأسواق الأمريكية
اقتصاد
2026-03-27 | 08:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
149 شوهد
تراجعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية اليوم الجمعة بعد أسوأ يوم لبورصة
وول ستريت
منذ بداية حرب
إيران
، على خلفية تنامي الشكوك بإمكانية وقف التصعيد.
ففي
آسيا
، أغلق مؤشر "نيكاي225" الياباني على انخفاض بنسبة 0.4% ليصل إلى 53373.07 نقطة.
وخسر مؤشر "كوسبي" في
كوريا الجنوبية
0.4% ليصل إلى5438.87 نقطة.
وارتفع مؤشر "هانج سينج" في
هونج كونج
0.4% ليصل إلى 24952.98 نقطة بعد انخفاض في وقت سابق اليوم بينما ارتفع مؤشر "شنغهاي" المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى3913.72 نقطة.
وانخفض مؤشر "تايكس" التايواني بنسبة 0.7% بينما خسر مؤشر "سينسكس"
الهندي
2.1%.
وتراجعت الأسهم الأمريكية بشدة في ختام تعاملات أمس الخميس في بورصة
وول ستريت
لتسجل أكبر خسارة لها منذ بداية الحرب مع
إيران
، حيث انخفض مؤشر "ستان
درد آند بورز500" بنسبة 1.7 %. وتراجع مؤشر "داو
جونز
" الصناعي بمقدار 469 نقطة أي بنسبة 1% في حين تراجع مؤشر "
ناسداك
" المجمع بنسبة2.4 % ليفقد نحو 10% من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في وقت سابق من العام الحالي. ولم تتغير العقود الآجلة الأمريكية إلى حد كبير اليوم الجمعة.
وتصاعدت الشكوك بشأن نهاية محتملة للحرب بعدما رفضت إيران مقترحا أمريكيا لوقف إطلاق النار وأصدرت مقترحا مضادا، بينما ترسل
الولايات المتحدة
المزيد من القوات إلى المنطقة.
وجرى غلق
مضيق هرمز
بشكل كبير منذ بداية الحرب في إيران، رغم أن
طهران
قالت إن المضيق مغلق فقط أمام أعدائها.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
تراجع بورصات الخليج وسط التوتر بين واشنطن وطهران
16:59 | 2026-02-22
تراجع النفط في الأسواق العالمية وسط إعفاءات لمصافي التكرير الهندية
03:35 | 2026-03-06
الحرب على إيران تضرب أسواق الخليج.. تراجعات حادة في دبي وقطر
11:14 | 2026-03-16
الدولار يسجل تراجعاً في البورصة المحلية
09:29 | 2026-02-04
البورصة
اسيا
الاسواق الامريكية
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
وول ستريت
مضيق هرمز
هونج كونج
اليابان
ناسداك
الهندي
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
محليات
37.72%
09:37 | 2026-03-26
بغداد على رأس القائمة.. تحذير جوي جديد من اجواء الليلة: السيول قادمة
09:37 | 2026-03-26
09:37 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
محليات
34.36%
02:34 | 2026-03-26
انفراج الطقس الاسبوع المقبل وبوادر الصيف تبدأ
02:34 | 2026-03-26
02:34 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
اقتصاد
14.82%
04:03 | 2026-03-26
مع نهاية الاسبوع.. ارتفاع أسعار الدولار بالأسواق العراقية
04:03 | 2026-03-26
04:03 | 2026-03-26
سيارات ظهرت فجأة ثم اختفت من شوارع العراق أين ذهبت تلك الموديلات التي ملأت الطرق قبل عامين فقط؟
عالم السيارات
13.1%
04:00 | 2026-03-27
سيارات ظهرت فجأة ثم اختفت من شوارع العراق أين ذهبت تلك الموديلات التي ملأت الطرق قبل عامين فقط؟
04:00 | 2026-03-27
04:00 | 2026-03-27
المزيد
أحدث الحلقات
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
15:30 | 2026-03-26
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
الأكثر مشاهدة
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
عشرين
العراق وايران.. لا يمكن الفراق في الحــ.رب! - عشرين م٥ - الحلقة ٣ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ آذار ٢٠٢٦ | 2026
13:45 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
ناس وناس
ساحة الطيران بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٢ | الموسم 9
05:00 | 2026-03-26
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 25-03-2026 | 2026
13:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
تغطية خاصّة
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
14:15 | 2026-03-18
اخترنا لك
على خطى صدام حسين.. توقيع ترامب على العملة الأميركية
03:15 | 2026-03-27
أسعار النفط تقفز الى 108 دولارات
16:42 | 2026-03-26
البنك الدولي يحذر من صراع الشرق الأوسط: يؤثر على السلع والخدمات
14:31 | 2026-03-26
البنك المركزي الأوروبي: اقتصادنا يواجه صدمة حقيقية
12:45 | 2026-03-26
التجارة العالمية: العالم يمر بأسوأ اضطرابات منذ 80 عامًا
12:25 | 2026-03-26
انخفاض جديد في أسعار الذهب في العراق اليوم
07:44 | 2026-03-26
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.