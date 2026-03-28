الذهب يرتفع مجددا ويعاود الاقتراب من المليون دينار للمثقال الواحد

عاودت اسعار الذهب بالارتفاع من جديد ومحاولة اقترابها من المليون دينار للمثقال الواحد.

وبلغ سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 في محال الصاغة بين 980 الفاً، و990 ألف دينار.

فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 950 الفاً و960 ألف دينار.