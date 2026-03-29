وزير النفط يوجّه بتسريع التعاقدات وزيادة الصادرات لضمان الطاقة والكهرباء

وذكر بيان للوزارة، انه "ترأس نائب رئيس لشؤون الطاقة حيان عبدالغني السواد، اليوم الاحد، جلسة هيأة الرأي الثالثة لعام 2026، اذ اكد على جملة من الموضوعات، أهمها موضوع الصادرات النفطية العراقية، واهمية زيادة الكميات لدعم ، حيث تم مناقشة عملية التصدير عبر الحوضيات، والتشديد على ضرورة الإسراع باجراءات التعاقد مع الجهات الناقلة للمباشرة بعمليات التصدير".واشار الوزير إلى "ضرورة استمرار إدامة الانتاج في لتأمين احتياجات المواطنين، ومحطات توليد الكهرباء، من الوقود، والمشتقات النفطية البيضاء".وتم خلال الجلسة، وفق البيان، "مناقشة الموضوعات الواردة في جدول الأعمال لاتخاذ التوجيهات، والتوصيات، والقرارات، التي تصب في تطوير اداء الشركات النفطية، ولاسيما شركات الخدمات النفطية التابعة للوزارة التي تعد الذراع التنفيذي للقطاع النفطي".