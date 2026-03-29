الكشف عن حجم تأثير إغلاق مضيق هرمز على تدفقات النفط

كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، الأحد، عن حجم تأثير إغلاق على تدفقات النفط العالمية.

وقالت بلومبرغ عن بيانات، "إغلاق قلص تدفقات النفط العالمية بنحو 11 مليون برميل يوميا".

وأضافت "نقص إمدادات الوقود خلق فجوة تقارب 9 ملايين برميل يوميا تفوق إجمالي استهلاك عدة دول أوروبية".

وتتصاعد حدة التوتر في مضيق هرمز الحيوي الذي يمر من خلاله نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وسط استمرار الحرب بين والتحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وتشن وإسرائيل منذ 28 شباط 2026، عملية عسكرية واسعة على إيران، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى وعشرات القادة، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات وتصاعد التوتر في المنطقة.