العراق يفتح استيراد المحاصيل الزراعية ويباشر تصدير النفط عبر الطرق البرية

وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لـ ، ان "نائب وزير الخارجية الدكتور ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الثانية عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والصناعة ( التخطيط وكالةً) والموارد المائية ( الزراعة وكالةً) والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس ووكيل لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".واضاف ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، لافتا الى انه "ناقش الورقة المقدمة من قبل سكرتارية حول آليات وسياقات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 واقر المجلس تلك التوصيات".وذكر ان "المجلس استضاف مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية ( سومو ) للاستماع الى خطة الوزارة في تصدير النفط العراقي، حيث اشار الى استئناف تصدير النفط من حقول عبر الانبوب العراقي التركي الى ميناء جيهان ، وكذلك عبر الطرق البرية"، مشيرا الى ان " تدرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية من اجل الاستفادة من صعود اسعار النفط في الاسواق العالمية".ووجه المجلس "وزارة النفط بضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية"، لافتا الى ان " العراقية تعمل وبشكل مستمر وجيد لتوفير المشتقات النفطية للاستخدام المحلي".وتابع ان "المجلس وافق على طلب بفتح استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي انتهى موسم زراعتها داخل ".