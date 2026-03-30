العراق يفتح استيراد المحاصيل الزراعية ويباشر تصدير النفط عبر الطرق البرية

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
موضي قطعة من الذهب
من
10:30 AM
الى
12:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
إيران تعلن استعدادها لأي سيناريو بما فيه الهجوم البري
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2026
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-560206-639104685475646939.jpeg
العراق يفتح استيراد المحاصيل الزراعية ويباشر تصدير النفط عبر الطرق البرية
اقتصاد
2026-03-30 | 07:54
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
110 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصادي
وافق
المجلس الوزاري للاقتصاد
، اليوم الاثنين، على فتح استيراد المحاصيل الزراعية، فيما اشار الى المباشرة بتصدير النفط عبر الطرق البرية.
وقال المكتب الاعلامي للمجلس في بيان ورد لـ
السومرية نيوز
، ان "نائب
رئيس الوزراء
وزير الخارجية الدكتور
فؤاد حسين
ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الثانية عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور وزراء المالية والصناعة ( التخطيط وكالةً) والموارد المائية ( الزراعة وكالةً) والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الاوراق المالية ونائب رئيس
الهيئة الوطنية للاستثمار
ووكيل
وزارة النفط
لشؤون التوزيع ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية".
واضاف ان "المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول اعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها"، لافتا الى انه "ناقش الورقة المقدمة من قبل سكرتارية
المجلس الوزاري للاقتصاد
حول آليات وسياقات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود العامة رقم (1) لسنة 2025 واقر المجلس تلك التوصيات".
وذكر ان "المجلس استضاف مدير عام شركة تسويق المنتجات النفطية ( سومو ) للاستماع الى خطة الوزارة في تصدير النفط العراقي، حيث اشار
المدير العام
الى استئناف تصدير النفط من حقول
كركوك
عبر الانبوب العراقي التركي الى ميناء جيهان ، وكذلك عبر الطرق البرية"، مشيرا الى ان "
الشركة العامة
تدرس العروض المقدمة من بعض شركات النقل البحرية المحلية والعالمية لنقل النفط عبر المنافذ الحدودية الجنوبية من اجل الاستفادة من صعود اسعار النفط في الاسواق العالمية".
ووجه المجلس "وزارة النفط بضرورة تكثيف الجهود لغرض تصدير النفط والمنتجات النفطية"، لافتا الى ان "
المصافي
العراقية تعمل وبشكل مستمر وجيد لتوفير المشتقات النفطية للاستخدام المحلي".
وتابع ان "المجلس وافق على طلب
وزارة الزراعة
بفتح استيراد بعض المحاصيل الزراعية التي انتهى موسم زراعتها داخل
العراق
".
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
مقالات ذات صلة
كردستان يرد على وزارة النفط بشأن تصدير النفط عبر جيهان
12:14 | 2026-03-15
بارزاني: لن نعارض تصدير النفط العراقي عبر جيهان
09:54 | 2026-03-17
العراق يباشر بتصدير النفط الى جيهان التركي
03:15 | 2026-03-18
بارزاني يعلن السماح بتصدير النفط عبر أنبوب إقليم كردستان العراق
15:01 | 2026-03-17
العراق
استيراد
الهيئة الوطنية للاستثمار
المجلس الوزاري للاقتصاد
الشؤون الاجتماعية
المجلس الوزاري
الهيئة الوطنية
السومرية نيوز
وزارة الزراعة
الشركة العامة
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
محليات
33.75%
02:24 | 2026-03-29
اعيدوا الاغطية للسيارات.. حالوب غدا
02:24 | 2026-03-29
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
أمن
25.58%
01:24 | 2026-03-29
تفاصيل عن الطائرة التي سقطت في الكرادة فجر اليوم
01:24 | 2026-03-29
بصواريخ محمولة على الكتف.. تفاصيل محاولة استهداف طائرة السيسي
دوليات
23.43%
14:27 | 2026-03-29
بصواريخ محمولة على الكتف.. تفاصيل محاولة استهداف طائرة السيسي
14:27 | 2026-03-29
توجيه من الداخلية يخص المنح المالية لهذه الفئات
محليات
17.24%
06:29 | 2026-03-29
توجيه من الداخلية يخص المنح المالية لهذه الفئات
06:29 | 2026-03-29
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
منطقة البياع بغداد - ناس وناس م٩ - الحلقة ٤ | الموسم 9
04:00 | 2026-03-30
من الأخير
رسالة مفخـ خة تهزّ بيت بارزاني والمقـ اومة تتمسّك بشرف الخصومة - من الأخير م٣ - حلقة ١ | الموسم 3
14:30 | 2026-03-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آذار ٢٠٢٦ | 2026
12:45 | 2026-03-29
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 29-03-2026 | 2026
12:30 | 2026-03-29
عشرين
العراق والمنطقة .. حـ رب مستعرة ولجنة مشكلة - عشرين م٥ - الحلقة ٥ | الموسم 5
15:30 | 2026-03-28
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٨ الى ٣ نيسان ٢٠٢٦ | 2026
14:00 | 2026-03-26
صباحكم أحلى مع سلمى
عبرة رمضانية - ذاكرة الطرب 25-2-2026 | 2026
03:30 | 2026-03-25
سوشيل رمضان
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
10:00 | 2026-03-19
حديث رمضان
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
09:30 | 2026-03-19
رمضان والناس
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
19:00 | 2026-03-18
الأكثر مشاهدة
اخترنا لك
النفط يقترب من أسعار قياسية بعد دخول الحوثيين الى الحرب
07:28 | 2026-03-30
اقتصاد العراق في "دائرة النار".. خسائر شهر آذار تتجاوز 8 مليارات دولار بسبب الحرب
06:40 | 2026-03-30
الذهب يصل الى حاجز المليون دينار في العراق
05:23 | 2026-03-30
ارتفاع سريع في اسعار الدولار العراق
05:21 | 2026-03-30
الكشف عن حجم تأثير إغلاق مضيق هرمز على تدفقات النفط
13:33 | 2026-03-29
الدولار يغلق على ارتفاع بعد استقرار مؤقت
11:33 | 2026-03-29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.