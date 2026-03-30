الرافدين يعلن اطلاق الدفعة 62 من مبادرة الريادة والتميز



أعلن ، الإثنين، إطلاق الدفعة 62 من مبادرة الريادة والتميز.



وذكر المصرف في بيان، "تم إطلاق الدفعة الثانية والستين من مبادرة الريادة والتميز، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبمبلغ إجمالي قدره 1،000،000،000 مليار دينار عراقي وبعدد 87 مستفيداً".



وأضاف أن "هذه الدفعة تأتي استمراراً للجهود الرامية إلى تمويل روّاد الأعمال والشباب ضمن ، حيث إن عدد القيود الممولة بلغت 5999 مستفيدا"، مبينًا أن "القيمة الكلية للمبالغ الممنوحة لغاية الآن بلغت 75،941،000،000 مليار دينار عراقي، مما يعكس التزام المصرف بدعم المشاريع الريادية المساهمة في بناء ".