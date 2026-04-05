العراق يشكر ايران بعد سماحها بمرور ناقلات نفطه عبر هرمز

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس ، ، استقبل لدى ، آل صادق"، معرباً عن "شكره للسماح بمرور ناقلات تحمل النفط العراقي عبر "، مشيراً إلى "أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل القريب".وجرى خلال اللقاء "بحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين لضمان تنفيذ هذا الالتزام بما يخدم المصالح المتبادلة، كما تناول اللقاء أيضاً الأوضاع الإقليمية وانعكاساتها".وأكد حسين، على ان "سياسة العراق الثابتة القائمة على نبذ الحرب وضرورة إنهائها"، مشدداً على "أهمية حل النزاعات عبر الحوار والمفاوضات السلمية".وأشار إلى أن "المنطقة بحاجة إلى اعتماد نهج قائم على الحوار المفتوح والعقلاني، بما يعزز فرص التعاون بين ويحقق الاستقرار المشترك".من جانبه، استعرض السفير الإيراني "موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من التطورات الأخيرة المرتبطة بالحرب".