الذهب يتراجع عالمياً

وتراجع الذهب الفوري بنسبة 0.9% إلى 4631.69 دولارًا للأونصة، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.5% إلى 4657.50 دولارًا، وسط تداولات محدودة نتيجة إغلاق عدد من الأسواق في وأوروبا بسبب العطلات.وجاء الانخفاض بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل في ، إذ ارتفع عدد الوظائف غير الزراعية بمقدار 178 ألف وظيفة خلال مارس، مع تراجع معدل البطالة إلى 4.3%، ما عزز قوة الدولار ورفع عوائد سندات الخزانة الأميركية.كما تأثرت أسعار الذهب بارتفاع أسعار النفط نتيجة الحرب الأميركية الإسرائيلية مع ، والتي أدت إلى اضطراب الإمدادات، خاصة مع استمرار إغلاق ، ما زاد المخاوف التضخمية عالميًا.