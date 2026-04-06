خبر سار يخص اسعار الدولار

شهدت اسعار صرف الدولار امام الدينار، انخفاضا نسبيا في التعاملات الصباحية لليوم الاثنين.

وبلغت أسعار بيع الدولار في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 155,000 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجل سعر الشراء 154,000 دينار مقابل 100 دولار.